TETAZO en Argentina: “La teta que molesta es la que no se puede comprar”

La protesta nació en Facebook y fue organizada por la agrupación Agitaciones contra el Acoso Callejero. El centro de las manifestaciones será el Obelisco, pero se replicará en varias ciudades del país, y las redes sociales en Internet están atentas al evento. Con el hashtag #Tetazo, miles de personas del cono sur se han involucrado en un debate sobre los sí y los no de las tetas cuando se hacen públicas, y sobre las razones que tienen las mujeres para protestar. Por ejemplo, el tweet de este escritor argentino conservador:

Las feministas prohíben concursos de belleza de Reef pero impulsan #tetazo. Pareciera q lo q de verdad les molesta son las minas lindas. — Agustín Laje (@AgustinLaje) February 1, 2017

Hay mucho apoyo en la opinión pública, pero como es de esperar, también hay personalidades que no ven la importancia de defender el derecho a destaparse el torso cuando se es mujer, y que han criticado las campañas de protesta ante las prohibiciones.

La conductora argentina de radio, Elizabeth Vernaci, opina que que las mujeres tienen cosas “más importantes” por las que manifestarse, como informa Clarín. “Igual, si querés ir al Obelisco en tetas, andá. No hay nada más lindo que disfrutar de la vida en tetas. Pero me parece que hay movidas mucho más interesantes e intensas para hacer y que nos da el derecho de andar como se nos cante el culo: que no nos acosen en la calle, cuando vayamos a denunciar a la policía que el tipo diga: ‘No hace falta que venga muerta, le voy a tomar la denuncia porque su marido seguro la cascó’. Cosas fundamentales. Lo de las tetas viene solo después”, expresó la locutora en la radio.

Por su parte, y fiel a su postura para defender las cuestiones de género, la diputada Victoria Donda habló sobre el #Tetazo que se realizará este martes en el Obelisco y confirmó que estará presente porque sus pechos “son pechos como los tuyos, ¿por qué yo te puedo ver a vos sin camisa y vos no me podés ver a mi sin remera sin decir ‘estás provocando’?”.

“Si en algún momento sacan una reglamentación que priva que las mujeres hagan topless en las playas, voy a sacar una reglamentación para que los obliguen a los hombres a ir en corpiño [sostén]”, concluyó la diputada por el Movimiento Libres del Sur.

En medios y redes las opiniones no paran. En los espacios públicos, las manifestaciones tampoco. Ya el viernes pasado, grupos de mujeres ofrecieron un adelanto del tetazo masivo protestado sin sostén de bikini en una playa de Corrientes, y también en las provincias de Chaco y Formosa. En Corrientes más de 40 mujeres se expresaron en la playa Islas Malvinas, sobre la costa del río Paraná, llevando carteles con diversas consignas. Y este martes, en la misma playa de Necochea donde empezó esta historia, también habrá una manifestación topless.

Días después del incidente que desató la polémica, un fallo del juez en lo Criminal N 1 de Necochea dictaminó que mostrar los pechos en una playa no constituye un delito, informa La Nación de Argentina.

El tetazo está causando expectación en medios de prensa y redes sociales, donde converge el público de varios países de Latinoamérica. Esta tarde, El Ciudadano estará cubriendo las manifestaciones desde Buenos Aires.

El Ciudadano