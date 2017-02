Malia Obama sorprende al pasearse por Nueva York con este look

Malia Obama pasó de su lujoso dormitorio ubicado en la mejor ala de la Casa Blanca a vivir en un departamento en Manhattan, como cualquier otra chica: es que la joven está trabajando en la empresa Weinstein Company, antes de comenzar a estudiar en la universidad.

Obviamente, Malia se pasea mientras tanto por la gran ciudad, luciendo un look cómodo que haría que pase desapercibida… al menos, si no fuera la hija de Barack Obama.

Y si te preguntas cómo es que estaba vestida para su clásico día de oficina, puede que te sorprendas: la joven de 18 años llevaba unas leggings negras, que superpuso con unos shorts de jean de tiro alto, una camiseta de cuello alto y un abrigo de color rojo.

No es la primera vez que una foto de este estilo es revelada. Hace unos días, estadounidenses encontraron a la hija del ex mandatario observando obras de arte en un museo neoyorkino, llamado Museo Met Breuer, como una ciudadana más. Estaba acompañada por una amiga, y, lo que sorprende, es su humildad luego de casi toda una vida rodeada de poder.

laia and i saw malia obama at the exhibit too !

sucha blessing 🙏🏻 pic.twitter.com/LuhYC6R58m

— JF (@jfurta_) 29 de enero de 2017