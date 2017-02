El burdo error que cometió Kylie Jenner por abusar del photoshop

En el día de ayer, en la cuenta de Instagram de Tyga, la pareja publicó una fotografía hot de ambos, donde Kylie Jenner aparece sentada sobre su novio. Lo llamativo es que la joven empresaria editó tanto la fotografía para mejorar las imperfecciones, que terminó por crear una sobre su rodilla. ¿Qué es lo que le brota?

Desafortunadamente, el uso desmedido de Photoshop a veces es difícil de disimular. En esta oportunidad Kylie quedó muy en evidencia después de que en la fotografía publicada se vea claramente algo que crece en su rodilla. ¿Qué crees que sea?

Probablemente Kylie no revisó lo suficiente la fotografía antes de publicarla. Si bien no es nada nuevo darnos cuenta de que las imágenes posteadas han pasado por una puntillosa edición, lo extraño es que permanezca en Instagram aún después de notar el burdo error.

Los fanáticos de la pareja pronto notaron el ¿brote? de su rodilla y rápidamente comenzaron a criticarla en los comentarios. A la joven empresaria probablemente no le importaron los insultos, ya que no se refirió al respecto ni aclaró que es lo que se ve en la imagen.

Ew what is on Kylie’s knee? pic.twitter.com/SB2FYct0qA

— A 🖤👑 (@NanaBanana__) 10 de enero de 2017