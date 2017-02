¡’Soraya’ y ‘Nandito’ de “María la del barrio” se reencuentran tras 22 años!

María la del barrio fue sin duda una de las series más populares en su momento, de la cadena Televisa. Sus personajes son recordados, en particular Soraya, la antagonista de la serie, que hoy es protagonista de innumerables memes que replican la famosa escena con Nandito y Alicia: ¡¡¡MALDITA LISIADA!!!

La producción mexicana que contó con 190 capítulos fue estrenada en 1995 y tuvo como protagonista a la cantante Thalía. La actriz que dio vida a la maléfica Soraya es Itatí Cantoral, actualmente tiene 45 años y ha tenido apariciones en la serie de Netflix “Orange is the new Black”

Osvaldo Benavides, quien interpretó a ‘Nandito’, sigue trabajando con éxito en televisión y ha protagonizado varias producciones mexicanas como, “A que no me dejas” estrenada en 2015 y “Lo que la vida me robó” en 2014.

Tras 22 largos años desde el estreno de la exitosa María la del barrio, Benavides, ahora un Nandito adulto, compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a Soraya, Itatí Cantoral. La publicación alcanzó más de 5mil likes en poco tiempo y cientos de comentarios recordando a los queridos personajes.

¿Qué te parece este reencuentro?