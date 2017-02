Inglaterra en su anhelo de censurar a la prensa alternativa

La semana pasada, el secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, acusó a la agencia de noticias Sputnik y a la cadena RT de “desviar a la ciudadanía con noticias erróneas, poco parciales y que tienden a desinformar a la opinión pública”.

En un discurso, prácticamente “dedicado a Rusia y a Vladimir Putin” desde el podio de la Universidad de Escocia, el oficial Fallon responsabilizó al gobierno ruso por indisponer a los países del este, con ciertas estrategias incómodas, en sus medios de comunicación. Asimismo mencionó que hay cierto tipo de “ciber ataques”, como así también actividades militares irresponsables por parte del gobierno de Putin.

El representante británico fue claro al comentar que Rusia está militarizando la desinformación, con lo cual crearían una etapa de “post-verdades” debido a las versiones contradictorias que hasta hoy en día se pueden encontrar, cuando se trata de buscar información veraz.

“Necesitamos sacar del aire a medios como RT y Sputnik”.

Esto, haciendo alusión a lo que en el año 2015 comentó y sancionó la Oficina de Comunicaciones de Gran Bretaña. (Ofcom). El hecho puntual obedecía a lo que estas dos agencias informaron en relación a los conflictos de Siria y Ucrania.

En resumen, lo que el señor Michael Fallon sugiere es que Rusia se ponga de acuerdo con los otros grandes medios de comunicación y, entre todos, puedan moldear la opinión pública, respecto a un hecho en concreto.

Las conclusiones básicas que se pueden extraer de estas declaraciones es que el Imperio Británico no ve con buenos ojos que existan medios alternativos en contra de sus dosis diarias de verdades sintéticas. Cualquier medio que no se cuadre con la BBC o las grandes corporaciones de USA son mal vistas. La idea es que exista un control mundial respecto a lo que la ciudadanía debe o no debe saber.

No existiendo motivos suficientes como para que Inglaterra prohíba la emisión de estos dos entes, es que se busca, a través de las indirectas o directas diplomáticas, que Rusia baje el tenor de sus contenidos, tratando de no ofender o hacer ver mal a sus vecinos del oeste.

Es importante no olvidar que el año pasado el Parlamento Europeo votó a favor de una resolución que apoyó ir en contra de los medios de comunicación rusos. La resolución fue llamada “Sputnik y RT, una amenaza para la unidad europea”, donde se propuso dar fondos y financiar proyectos contra-propaganda de los informativos rusos.

El dato “anecdótico” fue que en la resolución se intentó hacer un parangón entre los medios de comunicación rusa y los medios de comunicación que usa el Estado Islámico y su brazo armado, Isis.

Consultado el presidente Putin acerca de este documento, sostuvo: “Es una señal de la degradación de la democracia en los países del oeste”.

Sputnik es una plataforma informativa y alternativa de noticias a nivel mundial. Mientras tanto, se encuentra operando en siete idiomas y cuenta con una señal de radio. Sputnik significa satélite o compañero de viaje.

RT, Rusia Today, es el canal de televisión de la Federación Rusa. Presenta noticias, documentales, debates las 24 horas. Está disponible en cuatro idiomas. El gobierno ruso considera a RT como una organización de importancia estratégica para el país. RT es el canal de noticias más visto en YouTube. (4 mil millones de visitas).

Andrés Bianque Squadracci