Así luce la nueva Lara Croft: revelan primeras imágenes de la nueva versión de Tomb Raider

Alicia Vikander, ganadora del Oscar en su última versión por su papel en La Chica Danesa, es la encargada de sustituir a Angelina Jolie en la nueva película de Tomb Raider, donde hoy cambiará el drama por la acción al transformarse en Lara Croft.

Ya se había confirmado su nombre para la famosa entrega, de la que ya se han visto unas primeras imágenes. El filme, a cargo de MGM y GK Films, ha aliado a la transnacional con una empresa británica para retomar la saga que se inició el 2003, sobre la conocida heroína de videojuegos.

