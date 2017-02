Estas son las personalidades de los gatos según la Universidad de Lincoln

La Dra. Lauren Finka, de la Universidad Lincoln, se ha dedicado a descubrir cuáles son las personalidades de los gatos. Luego de cotejar el comportamiento de al menos 200 gatos y entrevistar a sus dueños, llegó a la conclusión de que los gatos, en general, poseen una de estas 5 posibles personalidades. Esto lo logró a través de una combinación de pruebas de comportamiento y un cuestionario para los propietarios conocido como la “Evaluación de Gato Lincoln”. Según Finka, la personalidad de un gato está determinada por una combinación de genética y experiencias de la primera infancia.

1. Gato-Humano

Son aquellos felinos que se sienten total y absolutamente cómodos estando cerca de los seres humanos. Aman ser acariciados y acompañar a sus dueños. Son esos gatos que se te acuestan en el teclado del computador y te siguen como una sombra.

2. Gato-Gato

Tal cual como lo dice el nombre del “gato humano”, el “gato gato”, es aquel que se lleva mejor – y de hecho excelente – con otros gatos. No tiene problema si su dueño se ausenta por varias horas o días, siempre y cuando él tenga algún amigo gatuno con quien jugar. Apenas ven a otros de su especie corren a compartir con ellos.

3. Gato Inquisitivo

4. Gato Cazador

Como todo felino, los gatos nacen con el instinto innato de cazar, pero, hay algunos de ellos que realmente gozan hacerlo. Estos, probablemente más de una vez te traigan un ‘trofeo’ – ratón o pájaro muerto – puede ser muy asqueroso, pero, en realidad, es una manera de mostrarte afecto. Para mantenerlo ocupado, prefiere comprarle juguetes realistas, antes que pelotitas o peludos sin sentido.

5. Gato Cantankerous

En este entran la mayoría de los gatos. Se refiere a aquel que no necesita a los seres humanos para ser feliz, son independientes y no muy fans de ser acariciados. Por lo general andan a la defensiva, no solo con los seres humanos, si no que también con otros animales de su misma especie o no. Simplemente prefieren ser ‘lobos solitarios’.

¿Qué personalidad tiene tu gato?