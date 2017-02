Nuevo gel anticonceptivo masculino ha probado ser 100% efectivo en primeras etapas de prueba

Un gel que actúa como una alternativa a la vasectomía reversible, probó ser efectivo en un 100 por ciento en un estudio reciente. La nueva sustancia, que en una primera etapa se probó con monos, funcionó a largo plazo y demostró ser un anticonceptivo masculino confiable y seguro.

El producto se llama Vasalgel™ y ya se había probado en conejos antes del éxito con los macacos Rhesus. Los investigadores confían en que, en el futuro, este gel pueda llegar a ser una alternativa a la vasectomía reversible para los humanos. El estudio fue publicado en la revista de libre acceso, Basic and Clinical Andrology.

Vasalgel™ es un gel no tóxico y no hormonal que se inyecta en los conductos deferentes, que son los tubos por los que van los espermatozoides desde los testículos al pene. El gel llena las cavidades internas de los conductos y actúa como una barrera para los espermios. Los estudios previos en conejos han probado que el procedimiento es fácilmente reversible, mediante la disolución del gel con ultrasonido.

“Vasalgel™ promete ser una real alternativa a la vasectomía porque la investigación con conejos ha demostrado que el producto es reversible”, dice en un comunicado la conductora del estudio, Catherine VandeVoort, del centro California National Primate Research Centre. “Aunque es posible revertir la vasectomía, es un procedimiento técnicamente desafiante y con frecuencia los pacientes tienen bajas tasas de fertilidad después de la reversión”.

Los investigadores seleccionaron a 16 monos Rhesus para la cirugía, 10 de los cuales ya habían tenido descendencia. Luego fueron monitorizados de cerca para asegurar una óptima recuperación antes de devolverlos a los lugares donde viven, donde también había hembras adultas fértiles. Se los supervisó durante la temporada de reproducción (alrededor de seis meses). En condiciones normales, la tasa de embarazo esperada para las hembras sexualmente maduras es de alrededor del 80%, pero esta vez los autores constataron que no hubo embarazos en toda la temporada.

Vasalgel™ no afecta la producción de espermios ni los niveles hormonales, por lo que los efectos secundarios no serían un problema. Además, al diferencia de las vasectomías, en que los conductos se cortan y atan, el efecto del gel debería ser más fácil de revertir, en teoría, usando ultrasonido; aunque esto solo se ha probado en conejos, no todavía en monos.

La Fundación Parsemus, la organización sin fines de lucro que apoyó el trabajo, dijo que planea empezar una prueba clínica con humanos, tan pronto como el financiamiento esté asegurado.

Fuente IFLScience

