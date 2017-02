El más reciente gesto de desprecio de Trump a Melania. Están dando mucho qué hablar

Recientemente, Donald Trump y Melania protagonizaron una extraña escena, cuando el presidente soltó repetidamente la mano de su esposa en público. Una profesional revela el porqué de ese comportamiento.

Tras encontrarse en la escalerilla del avión, Melania y Donald caminaron unos metros por la pista. Es en este trayecto cuando Melania agarra la mano de su esposo, quien la sostiene, le da dos palmadas y la suelta de inmediato

El presidente de EE.UU. Donald Trump no toma de la mano en público a su esposa Melania, porque quiere mostrarse como un “macho alfa presidencial”, ha comentado a ‘The Daily Mail‘ Patti Wood, experta en lenguaje corporal.

El pasado viernes los esposos protagonizaron una rara escena en la pista del aeropuerto internacional de Palm Beach, durante la primera aparición pública de Melania desde la investidura del flamante presidente de EE.UU. el 21 de enero. Tras bajar del avión, Trump al principio iba tomado de la mano con Melania pero se soltó bruscamente para aplaudir a quienes lo saludaban. Melania le tomo la mano nuevamente pero el magnate acercó la mano de su mujer, le dio varias palmaditas y la dejó caer otra vez.

“Creo que [Trump] ha estado diciendo: ‘Quiero ser visto como un presidente por mi propia cuenta’, algo que es muy alfa”. “‘Quiero ser el poderoso por mí mismo’, y está claro que esa es su elección”, comentó Patti Wood sobre el episodio.

Basándose en el resto de la interacción entre los esposos y en otras imágenes, la experta estimó que la pareja presidencial se toma las manos, pero que lo hace en privado. Asimismo, Wood observó que antes de convertirse en presidente, Trump mostraba más afecto a Melania en público, pero ahora quiere parecer más “alfa”.

Según The Huffington Post México, Melania Trump ha decidido no mudarse a Washington para que su hijo Barron continúe estudiando en la misma escuela. Luego del año escolar decidirá si se muda o no a la Casa Blanca.

Tampoco ha quedado claro el rol que tendrá la primera dama en el gobierno de Trump.