[Video] Taxista increpa a ministro de Transportes por Uber: “Póngase los pantalones”

Durante la mañana de este miércoles, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, realizó un punto de prensa en el Parque Bustamante, en donde presentó un nuevo bus del Transantiago que incorpora mayor tecnología para reducir la emisión de partículas contaminantes.

Estaba en eso cuando de pronto un taxista lo comenzó a increpar respecto al funcionamiento del servicio Uber. “Los de Uber y Cabify me están quitando mi salario (…) Todos los días Uber me quita los pasajeros y usted no hace nada. ¡Hasta cuándo! Tiene el sartén por el mango, puede arreglarlo inmediatamente. Hasta cuándo tengo que ver mi sueldo en baja”, le espetó el taxista.

“Hemos retirado más de mil vehículos, no tenemos ninguna facultad para hacer algo más (…) Tenemos un proyecto de ley en el Congreso para poder regular esto, porque ahora no tenemos más facultades”, respondió tímidamente el ministro.

“Yo tengo que licitar cada cinco años y me meten la mano al bolsillo. Dígame una cosa: ¿de qué me sirve licitar?… Para eso me compro un bus y pirateo (…)”, arremetió el enojado chofer. “Cómprese un bus”, le respondió Gómez-Lobo. “Qué respuesta más básica me da ministro, eso no es de un ministro”, le dijo el taxista.

Ya casi retirándose, el hombre volvió a la carga y lo encaró: “¡Póngase los pantalones y luchemos juntos contra la piratería”.

Gómez-Lobo sacó tímidamente la voz y le dijo al taxista que finalmente es la gente la que prefiere Uber. “Porque ustedes le dieron las facilidades de entrar al país”, contraatacó el chofer, quien antes de irse lo increpó nuevamente: “Usted no estudió transportes, es un ingeniero comercial que no tiene idea”, le espetó.