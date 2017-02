Lisandra Silva se fue con todo en contra de Aylén Milla y su visita al encierro

Hace unos días en el reality de Mega, Doble Tentación, los seguidores del espacio vieron el esperado encuentro entre Aylén Milla y Lisandra Silva.

Recordemos que la modelo cubana, mantuvo una relación con el actual pololo de la argentina Marco Ferri. Ambas se vieron las caras luego que Milla llegara al encierro para realizar una actividad de moda, donde los participantes debían desfilar en una pasarela. Allí tuvieron un duro enfrentamiento.

En conversaciones con el sitio web de Mega, Lisandra recordó ese momento y declaró que “la llegada de Aylén la encontré patética. El ingreso de Aylén me pareció una ridiculez de ella. A mi me invitaron mil 500 veces a Amor a prueba y a Volverías con tu ex? y no lo hice porque dije ‘este no es mi momento, yo no pinto nada ahí’. Está Marco, está Aylén, yo no pinto nada y respeté eso porque yo dije ‘no es mi momento’. Y esperé mi momento para hacer mi historia porque ya la historia mía y de Marco se acabó”, comentó la cubana.

Además agregó que: