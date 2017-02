Lady Gaga engañó al mundo entero en su presentación del Super Bowl

El show que realizó en la noche del 5 de Febrero dejó a todos boquiabiertos por lo increíble que fue.

Lady Gaga hizo un increíble trabajo en el show del medio tiempo del Super Bowl LI, desde las canciones que eligió cantar, el show que montó pero principalmente el mensaje que le dio al público americano, que está atravesando un momento complicado.

Semanas previas al show, muchos comenzaron a asegurar que la cantante que tiene una de las mejores voces de la industria, quería hacer una entrada triunfal que dejara a todos con la boca abierto; su idea era iniciar su presentación volando por lo alto del NRG Stadium de Houston, y como lo vimos el pasado domingo 5 de Febrero, esto fue así.

Cuando inició el show, ella estaba posada en lo más alto del estadio, desde donde cantó “Gob Bless America” y “This Land Is Your Land”, pero luego decidió saltar al vacío (con un salto MUY comentado por lo espástico que fue) y aterrizó sobre el escenario que estaba dispuesto sobre el campo de juego.

La difícil hazaña fu aplaudida por todos desde sus hogares, pero lo que no sabíamos es que este gran salto no fue completamente real; es decir, saltó de esa manera, pero no en ese preciso momento. Lo que sorprenderá a más de uno, es que la primera parte del show no se realizó en vivo, sino fue pre-grabada, y mientras era transmitida, Lady Gaga era bajada cuidadosamente al centro de estadio por los cables de suspensión.

Vía: Pepsi

Esto no fue por decisión de ella porque no se animaba, sino que fue debido a las estrictas medidas de seguridad que tomó la producción para preservar la vida de la cantante y actriz. Si bien ella no hizo en el momento aquel osado salto, sí se balanceó varios metros sobre el suelo hasta que aterrizó en la tarima, por lo que igualmente se merece el reconocimiento que le dieron por su hazaña.

El show de Gaga quedó impecable, y la persona que la sucederá deberá hacer un gran trabajo para lograr estar a la altura de este espectáculo