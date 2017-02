Así fue la brutal pelea entre Oriana Marzoli y Gemma Collado

En el reality de Mega, Doble Tentación, las peleas están a la orden del día. En el último capítulo se vivió una nueva competencia entre la casa del puente y la del árbol, para ver quién ganaba una fiesta para su grupo.

Mientras los competidores realizaban una prueba llamada “El puente de las botellas”, un inesperada discusión se desató entre dos participantes. Por una extraña razón Oriana Marzoli le gritó a Gemma Collado:

“La verdad es que eres muy fea, cojones” a lo que la española le respondió gritando y acercándole la mano. “¡No me toques!… ¡Fea! ¿Por qué me agarra?” , reclamó la venezolana, levantándose de su silla.

“¡Que yo no soy bárbara!, te lo digo”, le gritaba la ex de Pascual. “Te gusto, te gusto mucho y se te nota… se nota que no dejas de observarme”, decía Oriana en son de burla a Gemma, a lo que ella ironizaba diciendo: “¡Vivo por y para ti!, payasa”.