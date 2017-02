Diputado Hugo Gutiérrez presentará querella contra Van Rysselberghe por cohecho

Hace un par de semanas Ciper dio a conocer comprometedores correos electrónicos entre la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y Felipe Moncada, quien para el intercambio de mensajes era presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). Todo en medio de la discusión del proyecto de Ley de Pesca.

Es en este marco que esta mañana, el diputado Hugo Gutierrez (PC) anunció que interpondrá una querella contra Van Rysselberghe para que se indague el posible delito de cohecho.

“Hay antecedentes suficientes para que se investigue una eventual comisión de delitos por parte de la senadora, por lo que la querella será por el delito de cohecho. Existen otros investigados por los mismos ilícitos habiendo menos antecedentes contra ellos”, declaró Gutiérrez.

Además, se refirió a la labor del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, debido a que no ha presentado acciones legales. “Ya no saco nada con pedirle al director del SII que investigue. Me he cansado de exigirle que haga lo correcto, pero está pauteado políticamente”, expresó el diputado.

Los correos electrónicos entre Van Rysselberghe y Felipe Moncada dejaron en evidencia el vínculo de la senadora con los empresarios pesqueros en momentos en que se tramitaba la Ley de Pesca, lo que en la práctica se tradujo en agregar o quitar indicaciones e intervenir en la discusión de la comisión.