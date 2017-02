Llegaron tarde al estadio, jugaron con camisetas prestadas y clasificaron a la fase de grupos de la Libertadores

De alguna forma, el rival de turno pudo pedir que se les diera por ganadores pero quisieron jugar el partido como local por respeto a su gente y ahora deberán pedir un castigo si quieren tener opción. Porque lo de Atlético Tucumán es visto como una hazaña por otros y como una falta insólita por otros. Pero lo oficial es que eliminaron a El Nacional tras ganarle por uno a cero en el estadio Atahualpa.

El partido pactado para las 19:45 comenzó en punto de las 20:45 debido que el equipo de Tucumán no llegó a tiempo al aeropuerto. El decano llegó retrasado a la cita por un inconveniente con el vuelo que lo trasladaba desde la ciudad de Guayaquil hasta Quito con una aerolínea chilena y estuvo a un paso de quedar fuera del torneo, pero se recuperó en la cancha gracias a un gol de Fernando Zampedri en el minuto 63.

David Barbona, que se llevó por delante a los jugadores de El Nacional, conectó un centro que fue rechazado por la defensa de los ‘puros criollos’, pero en el rebote apareció Zampedri, que metió la pelota con un cabezazo.

“Esto es todo de los jugadores, festejen con los jugadores. La verdad fue descarado lo que nos hicieron, nos pararon un avión en la pista. Dos horas lo pararon. Entramos a la cancha sin hacer calentamiento. Estaban amenazando que llegábamos y no nos dejaban jugar. Ahí tienen, Dios es justo”, comentó el técnico del Tucumán, Pablo Lavallén, al pie de campo tras su triunfo.

Los argentinos llegaron una hora tarde al encuentro jugado en el estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito (2.800 metros de altura), debido a que la Dirección de Aviación Civil canceló la autorización del vuelo contratado por Tucumán porque “incumplía con la regulación aeronáutica del Estado ecuatoriano”. No pudieron hacer calentamiento y como no tenían los uniformes que quedaron en el aeropuerto embalados como equipaje debieron jugar con las camisetas de la selección argentina que se encuentra disputando el torneo sudamericano sub 20 en ese país.

El choque se disputó por decisión de la Conmebol ya que según el reglamento el retraso máximo es de 45 minutos. El Nacional decidió jugar bajo protesta.

En el duelo de ida, El Nacional y Tucumán empataron 2-2. el triunfo de este martes, el ‘decano’ se mantiene con vida en su primera participación en la Libertadores.

Tucumán medirá fuerzas con Júnior de Barranquilla, que derrotó 3-0 al venezolano Carabobo, en la siguiente fase del torneo, que se disputará el próximo 16 de febrero. Si es que desde la Conmebol no sancionan lo que a todas luces es más una desprolijidad que una hazaña. Y si hay hazaña, es de parte de los jugadores. Ellos no tienen culpa de la desorganización…