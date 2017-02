More Rial está irreconocible: se cambió el look y habla como cordobesa

La hija mayor de Jorge Rial cumplió 18 años y lo celebró con sus amigos, su papá y su novio en un lujoso salón de Córdoba. El conductor se ausentó el martes en Intrusos para poder viajar junto a Rocío y estar presentes en la fiesta.

More Rial empezó su día totalmente renovada: dejó atrás las mechas rubias y se animó a teñirse todo el pelo. Además se animó a hablar con un periodista de Desayuno Americano y sorprendió a todos con su tonada cordobesa.

“Estoy muy contenta. El cumpleaños lo festejé en Córdoba porque tengo a todos mis amigos acá, y vinieron mis mejores amigas de Buenos Aires. También vino mi papá, mi hermana y mi padrino. Martín me regaló un oso. El regalo de papá es sorpresa, pero no necesito regalos”, aseguró More, en medio de la fiesta.

En cuanto a la relación con su novio, que estuvo durante toda la nota al lado de ella, dijo: “Nos conocimos a través de Instagram. Él me empezó a hablar a mí. Remó un poquito”.

¿El blooper? More y su novio se pusieron a chapar apasionadamente frente a Jorge, quien se rió y a modo de chiste se levantó y se fue para darle más intimidad a los chicos.

VÍA TKM