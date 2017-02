Caso OAS: Fiscal Chong asegura que aún no está en carpeta investigar a Bachelet

Este martes la PDI allanó las oficinas en nuestro país de la empresa OAS -constructora relacionada a escándalos de corrupción política en Brasil- e incautó los registros de contabilidad de la compañía entre los años 2012 y 2015. En ese marco, este miércoles la fiscal encargada de investigar el caso, Ximena Chong, declaró que la campaña presidencial de Michelle Bachelet no está incluida en la carpeta investigativa.

Todo esto, en el contexto de las acusaciones que publicó la revista brasileña Veja, en la que se denunciaba que la mandataria habría recibido aportes de la compañía para financiar su campaña.

“Nosotros esa información no la tenemos incorporada a la carpeta de investigación formalmente, no nos hacemos cargo de informaciones de prensa, seguimos trabajando de acuerdo a los antecedentes que hemos recopilado hasta la fecha y sobre el detalle de la diligencia y la orientación de las mismas no podemos señalar más detalles”, declaró Chong.

Además, la fiscal aclaró que el allanamiento se produjo debido a que la empresa se había comprometido a entregar de manera voluntaria la información de contabilidad y no lo hizo, por lo que se efectuó esta diligencia judicial.