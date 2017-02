Tres películas en competencia y más de cincuenta profesionales representan a Chile en el Festival de Cine de Berlín

“Una mujer fantástica” de Sebastián Lelio, “El pacto de Adriana” de Lissette Orozco y “Casa Roshell” de Camila Donoso son las cintas nacionales que competirán en el prestigioso certamen. Además, el productor chileno Carlos Núñez (Storyboard Media) y el director Roberto Doveris (“Las plantas”) asistirán como parte del jurado de la competencia Berlinale Short y Generation, respectivamente.

Gracias al Programa de Apoyo a la Participación en Mercados Internacionales del CNCA, una delegación de siete productores nacionales, encabezada por el ministro de Cultura Ernesto Ottone, llevará sus mejores proyectos al European Film Market (EFM) de Berlín.

A la delegación oficial, se suman alrededor de cuarenta productores, directores y actores que participarán en el EFM, en el Co-Production Market, en Berlinale Talents y en el Visitor’s Program.

Tras destacados triunfos en años anteriores, Chile llega con orgullo al 67º Festival de Berlín, que se desarrollará entre el 9 y el 19 de febrero, con una película en Competencia Oficial, dos estrenos en Panorama y Fórum, y una delegación compuesta de más de cincuenta profesionales de la industria audiovisual, entre directores, productores, actores y autoridades.

Uno de los hitos principales de la participación chilena en Berlín será la presentación de la nueva película de Sebastián Lelio llamada “Una mujer fantástica”, cuyo estreno mundial será el domingo 12 de febrero. Lelio, que regresa a la Competencia Oficial del certamen tras el éxito de “Gloria” (Oso de Plata Mejor Actriz, 2013), competirá con otros diecisiete directores provenientes de todo el mundo en una de las selecciones más exigentes de Europa. La cinta, coproducción chilena (Fabula) junto a Estados Unidos (Participant Media), Alemania (Komplizen Film) y España, fue filmada en Santiago hace un año y es protagonizada por Daniela Vega y Francisco Reyes. La historia narra la vida de Marina, una chica transexual que enfrenta la muerte de su novio Orlando, un hombre mayor y separado. La crisis ocurre cuando Marina tiene que soportar el eventual rechazo de la familia de Orlando y luchar por despedirse de su amor.

Otro de los momentos claves será el estreno del documental “El pacto de Adriana”, dirigido por Lissette Orozcoy producido por Storyboard Media y Salmón Producciones, siendo la apuesta nacional en la competencia Panorama. La película cuenta la historia de la propia realizadora que hurga en la vida de su tía Adriana, su ídola hasta el día en que fue detenida por la policía en Chile. Tras ese episodio, Lissette descubrió que su tía había trabajado para la DINA, la policía secreta de Pinochet. Aprovechando su cercanía y acceso privilegiado a la historia, la realizadora se enfrenta a Adriana y a sus conflictos personales para conocer los oscuros secretos de su familia. “El pacto de Adriana” acaba de ser seleccionada en Competencia de Largometraje Iberoamericano Documental del 32º Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

A las cintas anteriores, se sumará la premier mundial de “Casa Roshell”, largometraje de Camila Donoso coproducido por México y Chile (Tonalá Lab & Interior XIII), que competirá en Forum, catalogada como la sección más atrevida del festival con películas de vanguardia, trabajos experimentales y reportajes políticos. La película narra la historia de Roshell (51) y Liliana (43), quienes administran juntas Casa Roshell. Como un espacio utópico, este lugar es un escondite para aquellos hombres que viven reprimidos en sus deseos de feminización y travestismo.

Cabe destacar también la participación de dos profesionales chilenos invitados por el festival a ser parte de sus jurados. Por un lado, el productor de Storyboard Media y director artístico de SANFIC (Santiago Festival Internacional de Cine), Carlos Núñez, será jurado en la competencia Berlinale Shorts, mientras que el realizador Roberto Doveris, regresa a la categoría Generation como jurado tras ganar la sección Generation 14Plus en 2016 con “Las plantas”.

COPRODUCCIÓN Y NUEVOS TALENTOS

Junto a la participación chilena en instancias competitivas, parte de la delegación nacional concurrirá a destacados espacios como el Co-Production Market, Berlinale Talents y el Visitor’s Program.

En el Co-Production Market, Chile cuenta con dos proyectos que buscan completar su financiamiento: “Blanquita”, dirigido por Fernando Guzzoni y producido por Giancarlo Nasi (QuijoteRampante); y “The Monster Within”, de Rodrigo Susarte, producido por Florencia Larrea (Forastero). En su decimocuarta edición, el mercado de coproducción organizará cerca de un millar de encuentros individuales entre los responsables de los proyectos y potenciales coproductores, inversores, agentes de ventas, distribuidores y representantes de canales de televisión y organismos de financiación, entre otros.

Los chilenos Ignacio Rodríguez, Catalina Donoso y Héctor Oyarzún asistirán al Berlinale Talents, la cumbre anual y plataforma de networking del Festival de Berlín para 250 destacados creativos de los campos de las series de cine y drama. Los seleccionados acuden respaldados por la Dirección de Asuntos Culturales (Dirac). Desde de la entidad, el embajador Patricio Powell señala que “la creciente visibilidad y el éxito del cine chileno en las últimas dos décadas se manifiesta, entre otras cosas, a través de la expectativa que generan nuestras películas en los distintos festivales de cine del mundo. Dirac asumió, en forma pionera, el apoyo al cine chileno emergente, y una de las principales plataformas para esta misión ha sido una presencia sostenida en Berlinale Talents”.

A todo lo anterior, se unirá el trabajo de cinco productores nacionales en el Visitor’s Program, espacio dedicado a quienes asisten por primera vez a la Berlinale. Se trata de Cristóbal Azócar (Tecleo Producciones Audiovisuales), Daniel Díaz (Laberinto Films), Pilar Gajardo (Kitral Producciones), Sebastián González (Maltrato Films) y Sandra del Valle (productora independiente).

INDUSTRIA CHILENA EN EL EUROPEAN FILM MARKET (EFM)

Las actividades de industria también contarán con una fuerte presencia nacional. Es así como la delegación oficial chilena encabezada por el ministro de Cultura, Ernesto Ottone y el director de ProChile, Alejandro Buvinic, llega a la Berlinale gracias al Programa de Apoyo a la Participación en Mercados Internacionales del CNCA. La comitiva está compuesta por Giancarlo Nasi (Don Quijote Films), Gabriela Sandoval (Storyboard Media), Sebastián Freund (Demente Producciones), Pablo Berthelon (Carnada Films), Juan de Dios Larraín (Fabula), Andrés Wood (Wood Producciones) y Catalina Donoso (Cusicanqui Films).

A ellos, se suman otros 20 productores que asisten de manera independiente. En total, la delegación completa llevará más de 50 proyectos en busca de nuevos negocios y contará con los espacios de trabajo y encuentro que facilita CinemaChile, marca sectorial de ProChile, en el marco del EFM, punto de encuentro de alrededor de 550 empresas y más de 9.000 profesionales de 110 países, que crean y fomentan contactos, fortalecen su posición en la industria o negocian derechos cinematográficos.

Desde Chile, viajarán los encargados de la Secretaría del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual del CNCA para representar a la institucionalidad pública ante sus pares de otros países, festivales y mercados. Durante su estadía, junto con la ejecución de una agenda de reuniones profesionales, prestarán apoyo técnico y estratégico a los asistentes chilenos a la Berlinale que directa e indirectamente han sido beneficiados por los diferentes programas del Fondo de Fomento Audiovisual.

La agenda del ministro de Cultura, Ernesto Ottone, en Berlín, considera encuentros de trabajo con las autoridades federales de cultura, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y con los directivos de la Berlinale. Según el Secretario de Estado, “en el contexto de la implementación de nuestra nueva Política Nacional del Campo Audiovisual 2017-2022, a nuestra participación en las diferentes secciones de la Berlinale y del European Film Market, se suma la búsqueda por ampliar las posibilidades de colaboración cultural con Alemania. Además, reforzaremos nuestro compromiso para avanzar con mayor rapidez en la concreción de un Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre Chile y la República Federal Alemana, que nos permitirá vincular a las industrias audiovisuales de ambos países, propiciando un aumento de las coproducciones y ampliando el acceso y la circulación de las obras resultantes”.

A su vez, ProChile que apoya a las exportaciones del cine Nacional a través de su departamento de Industrias Creativas y también, de la Marca Sectorial CinemaChile, señala que en 2015 las exportaciones del sector audiovisual superaron los US$ 27 millones, siendo Estados Unidos el principal destino con el 57,5% de participación, seguido de Francia (9,4%); Uruguay (5,1%) y Alemania (5%). “El cine chileno es parte de la imagen de Chile y de cómo nos mostramos en el mundo. Por eso estamos convencidos de que cuando un sector productivo se asocia para salir al mundo tiene mayor impacto. Hoy estamos trabajando mucho con Marcas Sectoriales para fomentar la internacionalización del sector audiovisual bajo la marca CinemaChile y los resultados han sido muy buenos. Por una parte las exportaciones audiovisuales han aumentado 8,7% en los últimos cuatro años, pasando de exportaciones por US$ 24,6 millones en 2011 a US$ 27 millones en 2015 y de igual forma el cine chileno ha obtenido importantes reconocimientos en festivales de alto impacto como Berlinale”, destaca el director de ProChile, Alejandro Buvinic.

Finalmente, en el marco de funciones de mercado, serán presentadas cuatro cintas nacionales que en estos momentos están siendo parte de diversos festivales: “Vida de familia”, de Alicia Scherson y Cristián Jiménez, estrenada en Sundance , seleccionada en el Festival de Rotterdam y en el Festival de Miami ; “Mala junta”, de Claudia Huaiquimilla, ganadora de Guadalajara Construye y ahora seleccionada en la Competencia Iberoamericana del FIC Guadalajara; “Rey” de Niles Atallah, estrenada en el Festival de Rotterdam y por último, “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio, con su estreno en la Competencia Oficial de la Berlinale.

Tráiler Youtube “Una mujer fantástica”:

Clip “El Pacto de Adriana”