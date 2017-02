Niña nace con condición tan rara que fue reconstruida “como rompecabezas”

Una niña de 20 meses de edad tiene su rostro y cráneo reconstruidos por los médicos “como un rompecabezas” después de que nació con una condición extremadamente rara.

Ruby Merlyn nació a través de una cesárea a las 40 semanas con su cuerpo hinchado, cráneo deformado y un vaso sanguíneo que hizo aparecer como si solo tuviera un ojo.

Su condición era tan rara que los médicos no estaban 100% seguros de lo que tenía y pruebas adicionales revelaron una serie de problemas médicos tan extraordinarios, que quedaron perplejos.

Las orejas de Ruby estaban en diferentes puntos de su cabeza, con la oreja izquierda significativamente más alta que la otra.

También tenía quistes que serpenteaban por su brazo izquierdo y los huesos de su pierna izquierda eran más pequeños que las extremidades usuales, haciéndolos propensos a romperse. La pobre niña también sufre de lipomas, es decir, gruesos trozos de piel alrededor de su médula espinal. Además de esto, su cráneo estaba cubierto de fisuras y agujeros.

“Parecía que le habían disparado con una escopeta”, dijo su madre, Toni Chatterton, de 25 años. “No me importaba lo que parecía. Tan pronto como la sostuve me enamoré. Ella es hermosa. Me entristecí brevemente por el bebé que podría haber sido, pero eso pasó rápidamente. Sabía que tuve suerte de tenerla.

A Ruby solo se le permitió regresar a Aldridge por unos días, antes de que la internaran al Hospital de Niños de Birmingham para recibir un tratamiento especializado.

