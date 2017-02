Este es el actor que estuvo a punto de interpretar a Barney Stinson en “How I met your mother”

“How I met your mother” es una de las más exitosas series de la cadena CBS y uno de los personajes más populares dentro de la serie es el de Barney Stinson, interpretado por Neil Patrick Harris.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que antes de Neil había otro actor en mente para interpretar al mujeriego personaje: se trata de Jim Parsons, el actor que encarna a Sheldon Cooper en “The big bang theory”.

Así lo reveló Parsons en el programa de James Corden en donde le preguntaron por el papel: “Lo más curioso es que me presenté al casting para interpretar a Barney y me sentí muy mal y extraño haciéndolo, casi salgo corriendo y gritando de la habitación después de hacerlo. En plan ‘hice esto y no sé por qué'”, aseguró el actor.