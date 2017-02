“Los almirantes no mienten”: Twitteros reaccionan ante desafortunado comentario de Arancibia

Esta mañana el ex comandante en Jefe de la Armada y también ex senador UDI, Jorge Arancibia, declaró ante la Fiscalía Centro-Norte por más de una hora y media debido a que aseguró que las autoridades de Gobierno sabían quiénes son y dónde están los que provocan los incendios.

Arancibia fue citado en el marco a la investigación en curso por las noticias falsas que se han difundido en Internet durante los incendios forestales. El ex almirante respondió a los dichos del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien aseguró que el ex senador mentía, replicando que “los almirantes no mienten”.

Fue esta última declaración la que tuvo una masiva reacción en las redes sociales, convirtiendo el apellido del ex uniformado en Trending Topic en Twitter. A continuación te mostramos algunas de las más comentadas reacciones.