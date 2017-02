La actriz Kirstie Alley lo está pasando mal: Pesa 125 kilos

La actriz Kirstie Alley, conocida en 1987 por la sitcom “Cheers”, donde interpretó a Rebecca Howe y quien en 1990 actuó en la cinta “Mira Quién Habla”, se encuentra pasándolo muy mal: pesa 125 kilos.

Según ella relata, la razón que la llevó a pesar tanto se debe a la soledad en la que vive. El estrés que le produjo el estar sola la llevó a comer sin poder controlarse.

Hoy con 66 años, admite que ha sido muy difícil conseguir una cita, la cual no tiene desde el año 2012, cuando coqueteó con Maksim Chmerkovskiy, coreógrafo casi 30 años menor, quien fue su compañero de “Dancing With The Stars”.

Sus subidas y bajadas de peso han sido muy comunes a lo largo de su carrera, pero ahora la actriz dice estar “viviendo un infierno”.

Así está ahora: