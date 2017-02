Gerente de Easy Taxi: “El ministro de Transporte no tiene idea, los taxistas sí pagan impuestos”

Luego del incidente que protagonizó el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, quien fue increpado por un taxista esta mañana, el gerente general de Easy Taxi, Manuel Parraguez, se sumó a la polémica. Dijo que el representante del Gobierno parece desconocer las leyes pues los taxistas sí pagan impuestos en el país. Además, le hizo un llamado a informarse.

Previo a la pauta en la que estaban presentes diversos equipos de prensa y que contaba además con la presencia de otras autoridades, surgieron los dichos del Ministro al discutir con un taxista. Al ser increpado porque Uber paga impuestos fuera de Chile respondió, “ustedes tampoco; están exentos”, dijo.

Tras estas declaraciones, el gerente general de Easy Taxi, expresó: “Me preocupa que una autoridad de ese nivel no conozca el sistema tributario chileno. Él está a cargo de la cartera de Transportes, que es una de las más importantes, y cuyas responsabilidades son críticas. Los taxistas de este país sí pagan impuestos y esa información es pública en el SII”.

En efecto, el Servicio de Impuestos Internos establece que los taxistas -mensualmente- deben enterar un pago provisional mensual (PPM), equivalente al 0,3 por ciento sobre el avalúo fiscal del taxi, a través del Formulario 29 de declaración mensual y pago simultáneo. Además, deben pagar el impuesto de primera categoría con una tasa de 22,5% sobre la renta presunta, a través del formulario 22 de renta.

Tributación de las apps de transporte

Parraguez también manifestó que lamenta profundamente el modus operandi con que Uber reduce sus impuestos en todo el mundo. Desde Easy Taxi afirman que cada vez que una persona solicita un vehículo, en Chile y el resto del mundo, a través de esta aplicación ese dinero se va una filial en Holanda. Luego se envía a Bermudas, uno de los paraísos fiscales más utilizados, para luego ingresarlo a Estados Unidos, libre de impuestos.

Agregan que en toda esta operación, solo el 1 por ciento es pagado en impuestos en el país europeo, a través de esta verdadera operación de ingeniería tributaria, pero que cuya empresa utiliza toda la infraestructura urbana de las ciudades.

El representante de Easy Taxi, expresó que la reacción del taxista que increpó al Ministro refleja lo que sienten miles de personas en el país, incluidos los pasajeros. Esto, a raíz que el Gobierno no estableció como prioridad legislativa, la discusión de la ley que regulará el transporte a través de aplicaciones móviles. “Creo que nuevamente el Gobierno ha mentido a los taxistas y a los transportistas de las aplicaciones. El transporte es una de las necesidades básicas de la población y, sinceramente, el Ministro y el Gobierno no le ven el peso y la carga que significa no tener regulación en ese mercado”, dijo.