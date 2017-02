“El mono Flop” contó la razón de su salida del “Buenos Días a Todos”: Se llevaba mal con conocido animador

“El mono Flop” es un recordado personaje del extinto matinal de TVN, Buenos Días a Todos. El personaje desapareció de un día para otro de la pantalla chica y nadie supo las razones.

Orlando Vidal es quien encarnaba a este personaje y nunca se había querido referir al tema, hasta ahora. El programa “Intrusos” le consultó sobre las verdaderas razones para haber salido del matinal y él contestó: “Llegó la hora de decir la verdad… todo el mundo sabía que yo era bueno para el carrete, cuando a mi me echaron, para todo el mundo quedó como que a mí me habían despedido por carretero, cosa que nunca fue“.

Luego agregó: “Yo no tenía feeling con Felipe y yo estuve dos meses cuando se fue Jorge, llegó Felipe y alcancé a estar dos meses más… no hubo onda entre ‘el mono’ y él. Ahí fue cuando me echaron definitivamente”.

Para finalizar, Vidal señaló lo que le dijeron desde la producción del Buenos Días a Todos: “Felipe no tiene buena onda con el mono, no sacamos nada con que tú estés acá”.