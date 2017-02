Dirigente sindicato Minera Escondida en huelga: “No vamos a bajar los brazos, estamos unidos”

A las 8 de la mañana comenzó la huelga del sindicato Nº1 de Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre de Chile. Luego de unos frustrados buenos oficios (instancia de negociación mediada por la Dirección del Trabajo), los más de 2 mil trabajadores ratificaron la decisión con un 99,9%. Dentro de sus principales demandas se encuentran: un reajuste de 7%, nivelar los contratos actuales y futuros y un bono por término de conflicto por $25 millones.

«Hay mucha gente nueva contratada que se vino con una esperanza, le entregaron beneficios y firmaron su contrato con esos beneficios, estamos hablando de seis o siete meses atrás. No puede ser que después que firmaron esos beneficios, hoy como dirigentes no le podemos decir que, de todo lo ofrecido, un 20% ya no va», señaló Jaime Thenoux, director del sindicato Nº1 de Minera Escondida, al canal Antofagasta TV.

Consultado respecto de los servicios mínimos, el dirigente afirmó que actuarían éticamente y dentro del marco de la ley, aunque criticó que la empresa está apostando a una estrategia de desgaste.

«No vamos a bajar los brazos, estamos unidos. Hoy sacamos 99,9% al directorio del sindicato y eso no es fácil. Es muy difícil que en una empresa incluso la gente que está con descanso haya ido a votar. También tienen que recibir ese mensaje. Si quieren entrar a conversar, mínimo le estamos pidiendo el convenio colectivo hacia arriba».

Thenoux aprovechó el espacio televisivo para enviar un mensaje a la comunidad. «Si esta empresa es tan importante, se deja pasar a llevar por el empresariado, usted mismo que está en su casa le va a pasar con su empresa, a su señora e hijos. Quién sabe si su hijo, el día de mañana entra a Escondida, lo van a atropellar. ¿Usted va a permitir eso? Piense, cuando la gente gana estos bonos, si nosotros no lo usamos acá, esa plata se va a Australia, se va para otros países», comentó el representante del sindicato.

El Ciudadano