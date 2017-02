Lucy Avilés responde a críticas por SuperTanker: “Algunos no entienden lo que significa donar y menos hacer filantropía”

Mucho se ha hablado de Lucy Ana Avilés, la chilena radicada en Estados Unidos, casada con Benjamin Walton, heredero de Walmart. La mujer detrás del SuperTanker dice que fue criticada ampliamente por la gestión del súper-avión. Y no solo por eso. “Campaña política por que me han visto abrazada con el ex Presidente Sebastían Piñera!!! les cuento junto a mi marido y otra Fundación en Chile el año 2012 inauguramos la escuela que donamos para Iloca y sus alrededores, el presidente tuvo la amabilidad de tomarse el tiempo para conocerla y agradecer. Les parece mal? (sic)”, escribió por Facebook.

También tuvo palabras para aquellos que hablaron de los vínculos de su padre, Víctor Manuel Avilés Mejías, con la CNI y con Cema Chile. “Lo más gracioso es que me enteré por la prensa que yo estoy casada con un tal Sam y además soy directora de Cema”, continuó.

Por último, declaró que en este país “algunos no entienden lo que significa donar y menos hacer filantropía”.

