Ecuador: Se cae a pedazos el montaje de la derecha y la banca para enlodar a Jorge Glas

Tal cual, ayer 8 de febrero de 2017, el abogado de la familia Glas, Héctor Vizueta, se encargó de desmitificar el relato de una desesperada derecha que no logra sumar en las encuestas y ha caído en el uso de estrategias de comunicación para infundir el desconcierto en la población ecuatoriana.

Una de las acusaciones era que mediante su hermano , Heriberto Glas, el vicepresidente tenía una sociedad con millones de dólares en Estados Unidos. El resultado y las pruebas, indican que lo que sí existe es la compra en 2010 un inmueble por USD 40 mil, bien que ingresó a una compañía formada de acuerdo a las leyes americanas, y que en el año 2013, fue cedido a terceras personas. “Aquí no hay ninguna ilicitud, ningún acto que esté reñido con las leyes ecuatorianas y las leyes americanas. Aquellos USD 40 mil fueron declarados ante el SRI”, precisó el abogado.

Con esa prueba las acusaciones de la derecha ya comenzaban a desmoronarse. Pero eso no sería todo.

Héctor Vizueta Maruri, se refirió a las declaraciones del ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, desde Miami, Estados Unidos, y que han motivado a que políticos como César Montúfar y Lenín Hurtado soliciten el inicio de investigaciones contra Jorge Glas, señalando que “las palabras de un prófugo de la justicia no resultan creíbles, para que exista peculado, tiene que obligadamente existir un informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal y en estos casos no existe”.

El abogado declaró que lo que motivaría la acción de boicot comunicacional guarda relación con que “ciertos políticos están buscando notoriedad y réditos políticos a costa de desprestigiar y atacar a la familia del vicepresidenciable”.

Para terminar de desarmar la sucia estrategia de la banca y la derecha en contra de la Revolución Ciudadana, Vizueta señaló “El Ecuador, a través de sus organismos de control, en los 140 países del mundo, ha enviado solicitudes para que certifiquen si el ingeniero Jorge Glas Espinel o su tío Ricardo Rivera han aperturado una cuenta y han efectuado operaciones de inversiones o de lavado de activos. Están llegando ya los documentos, hay seis países, incluyendo Hong Kong, qué contestan, que ni el señor Rivera, ni el señor Jorge Glas Espinel han efectuado algún acto de inversión o depósitos”, aseguró Vizueta.

El Ciudadano