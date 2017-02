Las 5 preguntas más raras sobre sexo que todas las mujeres queremos hacer y nunca hacemos

Independiente de lo abiertas de mentes que seamos, muchas veces tenemos preguntas sobre sexo tan vergonzosas que no hay nada que nos anime a preguntarlas. El tema en sí mismo ya suele ser un poco complicado y en general la gente a nuestro alrededor no tiene las respuestas correctas, por lo que es natural que prefiramos quedarnos con la duda en vez de indagar un poco más.

Lo bueno es que existen en el mundo mujeres geniales, como Tracey Cox, que son expertas en todo lo que tenga que ver con sexo y que se dedican a divulgar su conocimiento para hacernos sentir más tranquilas y también más felices en la intimidad.

1. Hago mucho ruido en la cama ¿está mal? ¿quizás a mi pareja no le gusta? ¿debería calmarme?





Tracey cree que hay de todo en la viña del señor y que por cada persona ruidosa en la cama debe existir alguien que es callado incluso en el “momento crucial”. Lo mejor, según ella, es estar con alguien que sea similar a ti o al menos, ser capaz de reaccionar dependiendo de la personalidad de tu pareja:

“Decide, con antelación, en qué categoría cae tu nueva pareja y reacciona según eso. Otra opción es comenzar sin hacer mucho ruido y lentamente aumentar los sonidos y el volumen con el tiempo”.

2. ¿Cómo debería mover las caderas cuando estoy arriba? (Especial para las chicas que están muy acostumbradas a la pose del misionero y no saben qué hacer cuando el papel cambia)





Tracey asegura que parece una pregunta tonta pero no lo es, porque muchas veces es el chico el que está sobre ti y, por lo tanto, las mujeres tienen mucha menos experiencia. Ella dice que hay dos formas de moverte y que deberías escoger la que te quede mejor:

“Primero, intenta hacer una sentadilla sobre él para que tus pies queden totalmente apoyados (y si tu cama tiene respaldo puedes inclinarte y tomarte del respaldo con las manos). Posteriormente puedes usar tus gemelos y piernas para moverte hacia arriba y hacia abajo. La otra opción es ponerte sobre él y apoyarte sobre tus rodillas, usando la parte de arriba de tus piernas y los glúteos para moverte”.

Suena difícil, pero quizás vale la pena probarlo.

3. ¿Es importante el amor para tener una buena relación sexual?





Según lo que Tracey le indica al Daily Mail, no necesariamente. De hecho, puedes tener muy buen sexo con alguien que no amas e incluso con alguien que no te gusta tanto.

“Sólo porque ames a alguien no significa que lo sexual será increíble. Mucha gente cree que las dos cosas van juntas como el huevo y el tocino pero los ingredientes para una relación amorosa increíble y una buena relación sexual son diferentes. Para tener buen sexo necesitas mucha química, libidos compatibles, una mente abierta y ganas de aventurarte. Para amar a alguien necesitas conectarte a un nivel emocional mucho más profundo, ser intelectualmente compatibles y tener una moral similar”.

4. ¿Es cierto que usar un vibrador arruina la forma en la que ves el sexo? ¿Nunca más querrás tener sexo sin vibrador?





Tracey dice que el problema es que es tan fácil tener un orgasmo con uno, quepuede que te vuelvas un poco adicta a ellos al menos al principio. El problema aparece cuando lo usas tanto que terminas perdiendo sensibilidad y entonces si tu pareja intenta estimularte con las manos, boca u otra parte de tu cuerpo, ya nada se siente bien.

“Mezcla orgasmos del vibrador con orgasmos con estimulación de dedos, sexo oral y penetración y de esa forma te garantizo que nada se arruinará”.

5. ¿Cómo cambia el deseo sexual durante el embarazo?





Probablemente sentirás mucho más deseo sexual y eso se debe, casi completamente, a las hormonas.

“Tu cuerpo tiene una concentración muy alta de hormonas femeninas y del embarazo y tus pechos y órganos sexuales están más sensibles que nunca. Muchas mujeres encuentran que el sexo es mejor durante este periodo, muchas tienen orgasmos por primera vez y otras experimentan orgasmos múltiples”.

Además estás más lubricada, tus pechos están más grandes y sensibles por lo que todos ganan.

Upsocl