Papa Francisco: “Hay corrupción en el Vaticano. Pero yo estoy en paz”

La mañana de este jueves el medio italiano Corriere della Sera publicó una inédita entrevista en la que, entre otras declaraciones, el Papa Francisco admite que en el Vaticano hay corrupción, pero que igualmente él se mantiene en paz.

Al ser consultado por cómo logra mantenerse tranquilo a pesar de la tensión que se vive actualmente dentro de la Iglesia Católica, respondió que “en las Congregaciones Generales se hablaba de los problemas del Vaticano, se hablaba de reformas. Todo el mundo las quería. Hay corrupción en el Vaticano. Pero yo estoy en paz. Si hay un problema, escribo una nota a San José y la pongo debajo de su estatua que tengo en mi habitación. Es la estatua del San José que duerme. ¡Y ahora duerme bajo un colchón de notas! Por esto yo duermo bien. Es una gracia de Dios, siempre he dormido seis horas”.

La autoridad eclesiástica agregó que “los superiores deben aprender a sufrir, pero a sufrir como un padre. Y también a sufrir con mucha humildad. Por este camino se puede pasar de la cruz a la paz. ¡Pero nunca se laven las manos de los problemas! Sí, en la Iglesia hay Poncios Pilatos que se lavan las manos para estar tranquilos. Pero un superior que se lava las manos no es padre, y no ayuda“.

Francisco añadió que: “¡no tomo pastillas tranquilizantes! Los italianos dan un buen consejo: para vivir en paz necesitamos una indiferencia saludable. No tengo problema en decir que esto que estoy experimentando es una experiencia totalmente nueva para mí. En Buenos Aires estaba ansioso, lo reconozco. Me sentía más tenso y preocupado. En resumen, yo no era como soy ahora. Tuve una experiencia muy especial de profunda paz desde mi elección. No me deja más. Yo vivo en paz. No lo sé explicar”.

El Papa también se refirió a las preguntas del periodista con respecto a las situaciones de abuso sexual que han salido a la luz por parte de religiosos de la orden católica. “Parece que de cada cuatro personas que son abusadores, dos han sido víctimas de maltratos. Se siembra el abuso en el futuro: es devastador”, sostuvo, agregando que “están involucrados sacerdotes y religiosos, y claro, es evidente que se trata de la presencia del diablo que arruina la obra de Jesús. Pero seamos claros: Esta es una enfermedad. Si no estamos convencidos de que esta es una enfermedad, no vamos a resolver el problema”.