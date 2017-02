La desgarradora carta de Pilar Ruiz luego de perder a su hijo en un aborto espontáneo

Hace unos días, la modelo Pilar Ruiz había anunciado su embarazo en redes sociales. La ex ‘chica reality’ confesó que el padre de su hijo, Ignacio Corvalán, la dejó sola en el proceso, pero que ella igual había decidido tener a su pequeño.

Según relató la modelo, Corvalán no quiso asumir la paternidad: “Me hice el test y luego fui al médico, y estaba embarazadísima… Cuando le dije que estaba embarazada, lo tomó por sorpresa. Pero me dijo ´ok, vamos a un médico para que te vea´. Sin embargo, cuando lo llamé la semana siguiente para saber si ya había consultado con el médico, me dijo ¿sabes qué Pilar? Estás sola en esto, yo me desligo de todo“.

Y los malos momentos siguieron llegando para Pilar, ya que a dos días de haber asumido y anunciado su embarazo en público, perdió a su bebé en un aborto espontáneo.

A través de su cuenta de Instagram publicó unas ecografías y unas palabras dedicadas a su hijo.

La carta comienza así: “Mi querido hijo. Hace unos días que ya te perdí y sólo tenías 10 semanas de gestación. Es difícil poder asimilar tan complicado momento, ya que en el minuto que decidí contar de tu hermosa existencia a todas las personas que no pertenecen a mi círculo más íntimo, pero que sin duda son los responsables de hacerme sentir tan querida, acogida y me entregan su cariño día a día. Habían pasado pocos días en el que te había visualizado en la ecografía, en donde pude distinguir tu cuerpo pequeño dentro de mí, en donde se veía todo aparentemente bien y en su curso normal. Es ahí en donde tomé el valor y la confianza de compartir esta noticia… No sé si me equivoqué…”

A ello agregó detalles sobre el control médico: “Hace unos días asistí a unos de los controles de rutina. Cuando mi ginecólogo trató de encontrar los latidos de tu corazón, me di cuenta que algo andaba mal… su expresión facial lamentablemente lo decía todo, fueron segundos de silencio, los que para mí se convirtieron en horas de angustia. El ginecólogo trataba de calmarme diciéndome que los abortos retenidos simplemente suceden, pero yo aún no lo puedo entender, ni creer que esto me esté pasando a mí. Aún cierro mis ojos y me imagino que me voy a despertar de esta horrible pesadilla, toco mi vientre y aún pienso que sigues ahí”.

Tras la carta, Pilar Ruiz recibió muchos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le dedicaron palabras como “Dios le da grandes batallas a sus mejores guerreros, mucha fuerza. Esto sin duda te hará más fuerte, un abrazo con mucho cariño” o “Fuerza y no pierdas la fe”.

Sin embargo, a pesar del apoyo, también hay quienes señalan que todo esto sería un “tongo” para volver a la televisión.