La bella reacción de esta abuelita luego de saber que su nieta es bisexual se volvió viral

Una joven holandesa logró viralizar la foto de su abuela luego de que publicara una fotografía de ella en internet. La foto no es cualquiera, sino que es de su abuela sosteniendo un chaleco que tejió.

La razón de tanto revuelo se debe a que la señora tejió el chaleco luego de que su nieta le confesara que es bisexual. Es por eso que en el tejido se ve un arcoiris en el medio.

La imagen de la abuelita sosteniendo el chaleco inmediatamente llamó la atención en redes sociales, viralizándose a las horas.

Fue tanto el revuelo que la televisión local la fue a entrevistar.

Los usuarios en redes también reaccionaron positivamente ante el gesto de esta señora, calificándola como la abuela que todos quieren tener.

BE THE GRANDMA YOU WANT TO HAVE pic.twitter.com/KhM7fAwJsc

