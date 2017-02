Katy Perry estrenó nuevo look, pero le trajo desagradables comentarios

Katy Perry estrenó un nuevo look en el marco de lo que será su nueva canción Chained to the rhythm. La cantante se mostró con un cabello rubio y un atuendo rosado. La foto la acompañó de la frase “Nueva vida” y alcanzó cerca de 1 millón de “Me Gusta”.

Sin embargo, no todo quedó en buenas críticas, ya que muchos aseguraron que su estilo se parecía mucho al de su enemiga, Taylor Swift.

La rivalidad entre ambas artistas empezó cuando Swift comentó que Perry saboteaba sus giras robándole bailarines, productores y músicos. De hecho, dicen que su canción “Bad blood” está dedicada a Katy.