Su novia perdió la memoria y él tuvo que volver a enamorarla.

Este caso parece una película de amor de esas que dan diabetes de lo cursi. Pero dado que es un caso real resulta conmovedora.

Jessica Sharman, de 20 años, sufrió un ataque de epilepsia mientras viajaba en tren con su novio Rich Bishop. La consecuencia de ese ataque fue que perdió completamente la memoria.

Pese a que ha pasado el tiempo, Jessica aún no recupera la memoria, y ha tenido que volver a conocer a sus padres, sus amigos, y claro, a su pareja, de cero.

“No tenía ni idea de quiénes eran los que estaban allí. Recuerdo que me subí a ese tren, pero eso es todo. Me dijeron que me desmayé. No habíamos llegado aún a Londres y Rich me sostuvo hasta llegar a la estación. Después, me llevó a una oficina donde llamamos a mis padres mientras él me cuidaba”, explica Jessica. “Recuerdo a una mujer corriendo hacia mí pero no tenía ni idea de quién era. Me abrazó y me preguntó si estaba bien y yo palidecí. Me decía que era mi madre”.

Poco a poco ha ido recordando ciertas cosas, pero aún le queda mucho por delante, de hecho, cuando volvió a su casa no la reconocía y al estar a solas de nuevo con su novio se asustó. Aunque al principio se mantuvo reacia a salir de nuevo con Rich, pronto volvió a sentir que era su pareja: “No recuerdo la primera vez en la que me enamoré de Rich, pero sí la segunda“.