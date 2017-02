¡Las películas más bizarras de terror y Cfi de los años 50′!

Si te encantan las películas de ciencia ficción y terror, te dejamos con una lista de estos clásicos de los años 50’. Son películas bizarras y sumamente creativas en el uso de efectos especiales y triquiñuelas para sorprender al espectador.

El terror del más allá

En una nave que regresa a la Tierra se cuela un implacable alienígena que va acabando uno tras otro con sus tripulantes, se refugia en los canales de ventilación —en los que un temerario personaje se introduce en su búsqueda para quedar escarmentado— y aparentemente nada puede acabar con él, aunque empuñen sopletes esperando al menos amedrentarlo. Finalmente consiguen librarse de ese indeseable visitante poniéndose los trajes espaciales y abriendo la compuerta exterior para que el vacío espacial le dé su merecido. ¿Te recuerda a algo? ¡Esta película es un antecedente de Alien!

El hombre del planeta X

Edgar G. Ulmer comenzó trabajando para cineastas como Murnau o Wiene, más adelante trabó amistas con otros como Wilder y terminó siendo reivindicado por Truffaut y Godard. Logró desarrollar un estilo personal a pesar de los escasos recursos que manejaba —esta en concreto se rodó en seis días en los decorados de Juana de Arco— de manera que no es una película equiparable a otras del género y la época. Aparte de la atmósfera más propia del gótico que de la ciencia ficción, el marciano ni siquiera parece el malo de la historia: viene huyendo de un planeta moribundo y, por supuesto, los humanos no lo comprenden y lo atacan.

La cosa

«¡Miren al cielo en todas partes, estén alerta, vigilen el cielo!», esas célebres palabras con las que concluye recogen el espíritu de su época, en una historia que reciclaba el monstruo de Frankenstein y añadía elementos más novedosos como la fascinación por los ovnis. La versión de John Carpenter en 1982 es infinitamente mejor, pero sin duda vale la pena ver esta.

El increíble hombre menguante

Jack Arnold es un nombre imprescindible del género de terror y de la ciencia ficción en esta década, pues a él le correspondió la dirección de títulos como Tarántula, It Came from Outer Space, Creature from the Black Lagoon y este, que es el más conocido. Los problemas que afrontamos son una cuestión de perspectiva, así que el protagonista se convierte en una especie de Robinson Crusoe de su sótano en dura pugna contra las bestias más feroces. Los efectos especiales resultan asombrosos para la época y el desenlace uno de los más singulares de la historia del cine.

La mosca

El vértigo ante el avance tecnológico y científico que se vivía en aquellos años es algo que mencionan aquí los protagonistas en uno de los diálogos y es también la idea fundamental en torno a la que orbita esta historia con una especie de Gregorio Samsa teletransportado. Estamos ante otro caso en que el remake posterior superó a la original, nos referimos, por supuesto, a la versión de David Cronenberg.

La humanidad en peligro

En unos años en los que la carrera nuclear entre las dos superpotencias parecía imparable y los ensayos nucleares se realizaban al aire libre e incluso cerca de lugares habitados, no era de extrañar que se intentara alertar de que tales costumbres no iban a traer nada bueno. De nuevo la radiación provoca terribles mutaciones y degenera en el ataque de hormigas gigantes.

La invasión de los ladrones de cuerpos

Esta película es sumamente interesante. Como suele ocurrir con la ciencia ficción el argumento de esta película se presta a jugosas interpretaciones políticas y filosóficas, vinculadas en parte al contexto de la Guerra Fría pero también trascendiéndolo. De hecho se trata de una idea tan sugerente que ha tenido otras tres adaptaciones al cine y una serie, titulada Invasión.

El conquistador del espacio

Roger Corman rodó en 1956 esta cinta fiel a los clichés del género, de la que cabe destacar el que probablemente sea el monstruo del espacio más gracioso jamás imaginado.

Yo fui un hombre lobo adolescente

Michael Landon, actor al que recordamos por las series Bonanza y Autopista hacia el cielo, tuvo aquí su primer papel protagonista. Una de esas películas a las que la etiqueta «clásico» quizá les queda grande pero al menos sí pueden definirse como «de culto», al fin y al cabo inspiró el vídeo musical Thriller de Michael Jackson.

La maldición de Frankenstein

La productora Hammer no podía faltar en un listado como este, siendo esta cinta en concreto la que inauguró su época dorada. Nada menos que cinco secuelas rodó Terence Fisher para aprovechar el tirón que tuvo esta adaptación de la obra de Mary Shelley que dio comienzo a la ciencia ficción.

¿Cuál es tu favorita?

Fuente: Jot Down