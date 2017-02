[Video] Mujer graba terrible confesión de su papá admitiendo haber abusado sexualmente de ella

Romina Balaguer de 36 años, viajó desde España a Argentina para encarar a su papá biológico, acusándolo de abusar sexualmente de ella durante 18 años, desde que era una bebé en pañales.

Balaguer se encontró con su papá, Antonio Cisneros, en un restaurante y le advirtió que grabaría el encuentro. El hombre de 66 años al ser confrontado por su hija, no tuvo mayores inconvenientes en confesar los abusos sexuales.

La situación quedó plasmada en el video que la mujer publicó en Facebook y que dura un poco más de nueve minutos. En él, Cisneros declara y asume explícitamente los abusos y maltratos que se le acusan. Sin embargo, la argentina asume que, a pesar de las pruebas, el hombre no irá a la cárcel.

“He recibido aparte maltrato físico, psicólogico torturas, desprecios y abandono de persona y no sólo por parte de él, mi padre biológico sino también por parte de la mujer que me parió por ser hija de él, ya que su otro hijo no es mi hermano de sangre. Ese hijo también abusó de mí a sus 14 años“, agrega Balaguer en su publicación.