Madre obesa sufre infarto cerebral con seis meses de embarazo. Logró perder más de la mitad de su peso.

Una madre peligrosamente obesa que, según confesó, se comía al menos ocho McDonald’s cada mañana, ha mostrado al mundo su increíble transformación.

Tiffaney Anderson, 26 años, de Brigham City, Utah, llegó a pesar 190 kilos, debido a su adicción a la comida chatarra, que la llevó a consumir más de 11.000 calorías diarias entre hamburguesas, pizzas, papas fritas y bebidas, cada día de la semana, todas las semanas del año.

Después de sufrir un derrame cerebral, y atusada por sus familiares (es madre de dos hijos), se sometió a una operación gástrica.

Ahora Tiffaney luce prácticamente irreconocible después de quitarse de encima casi la mitad de su peso. Ahora está recaudando fondos para poder pagar la cirugía que le permitirá eliminar el increíble exceso de piel, y pueda finalmente “sentirse hermosa”, como declaró.

Tiffaney contó cómo su adicción a la comida chatarra le costó $ 8,000 dólares al año, al punto de que en una ocasión llegó a acumular una factura en su tarjeta de crédito por más de 1.600 dólares, en un mes, sólo en comida para llevar.

El mini-accidente cerebrovascular que sufrió mientras estaba embarazada de seis meses de su segundo hijo, la hizo decidir cambiar de vida, antes de que fuera demasiado tarde.

“Comía comida rápida todos los días, mi dieta era tan alta en calorías que estaba ganando peso muy fácilmente”, dijo.

“Mientras viajaba a trabajar, pedía cuatro huevos, queso y salchichas McGriddles y una gran frappe con chispas de chocolate; 20 minutos más tarde estaría de vuelta en McDonalds, por segunda vez, ordenando exactamente lo mismo antes de entrar en el trabajo”.

“Solía tener grandes carteras para esconder toda mi comida, entonces me iba al baño o me sentaba a comer en mi coche porque sentía vergüenza”.

La comida excesiva de Tiffaney se debió a los abusos emocionales y físicos que sufrió mientras crecía.

“Tuve una infancia muy ruda, me gradué de la secundaria y la universidad sin hogar porque tuve que escapar de mi casa. Viví en una pesadilla.”

La intimidación continuó en la escuela donde fue victimizada por compañeros de clase debido a su tamaño. “Me llamaban ‘ballena’ o ‘vaca’, caminaba hacia el autobús y la gente mugía cuando me veía pasar. Esas cosas me dolían mucho y me llevaban a comer más. Entré en un terrible círculo vicioso”.

Sufrió una lista larga de problemas médicos debido a su obesidad, incluyendo una presión arterial severamente alta y problemas del corazón.

El peso extremo en sus piernas también causó que sus huesos se doblaran hacia adentro, lo que dejó como resultado que Tiffaney perdiera tres pulgadas de altura y sufriera problemas óseos.

“No cabía en una máquina de CAT cuando pesaba 190 kilos y tenía tanta grasa alrededor de mi corazón que no podían registrar mis latidos”

La pérdida de peso extrema la dejó con la piel flácida y suelta en exceso, por lo que intenta recaudar $ 15.000 dólares para eliminarla mediante cirugía.

“Ahora estoy esperando un milagro que me puede quitar la piel, pero es tan caro y no tengo los fondos para cubrir las cirugías que necesito. Tengo la bendición de haber perdido este peso, pero quiero sentirme hermosa, no quiero ver a la chica de 190 kilos en el espejo, es por eso que estoy recaudando fondos”.

“Hice el trabajo duro y ahora necesito ayuda de la comunidad para terminar mi transformación”.