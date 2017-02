Así es el hotel que salvará a sus clientes de una guerra nuclear: espectaculares imágenes

Para aprovechar el espacio al máximo, Hall se inspiró en el diseño interior de los cruceros. La decoración y los muebles de cada uno se encargan, según las demandas del propietario, a decoradores profesionales. En la recorrida para The New Yorker, Hall mostró un hogar: “Este hombre quería tener un hogar de su estado, Connecticut, así que me envió el granito”. Las cocinas tienen electrodomésticos de acero, lavadoras y secadoras. En todas las unidades abundan las luces LED, para evitar la depresión.