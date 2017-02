“Para eso te pago ¿no?, subnormal”: profesor explota en ataque de ira y es grabado por sus alumnos

Un profesor, de lo que parece una academia de refuerzo, no aguantó la presión a la que fue sometido por parte uno de sus alumnos que al parecer le estaba ignorando en sus explicaciones y llegó a decirle “Para eso te pago ¿no? subnormal”.

El hombre tras oír el insulto cogió un portátil de la marca Vaio y lo golpeó repetidas veces contra la mesa hasta que lo dejó hecho trizas. Después lanzó lo que parece un cubilete de bolígrafos de color verde.

Las imágenes que fueron grabadas por otro alumno presente en el aula y se difundieron rápidamente por internet aunque por el momento se desconoce en qué academia concreta tuvo lugar el suceso.

Al inicio del vídeo, de 55 segundos de duración, se puede oír como el profesor le dice: “Siempre te da igual todo. Te estoy pidiendo: dame 5 minutos para que te aprendas esto. Apréndetelo. Lo olvidamos y vamos al siguiente tema y tu no, no quieres, no te da la gana. No me estás prestando esa atención. Sólo te pido eso, un poco de actitud, es que no te estoy pidiendo nada del otro barrio. Te estoy pidiendo la actitud de que te quieras aprender esto. Son 20 minutos que llevamos entendiendo esto, son 20 putos minutos ¿Vale?”

Fue entonces cuando el adolescente, el tal Dani Mateo que no había hablado en ningún momento del vídeo, dijo: “Para eso te pago ¿no?, subnormal”.

El profesor no sale de su asombro, se pone en pie y exclama “Pero ¿Cómo que subnormal? A ver Dani Mateo, me estás tocando los cojones ya ¿Vale? Yo esto no lo puedo soportar. Es que me ***” Acto seguido coge el portátil y lo estampa contra la mesa en un ataque de furia.