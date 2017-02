Su madre la obligó a participar en orgías de pedofilia como esclava sexual a los 6 años

Cuando era niña en mi Bélgica natal, me pusieron a trabajar como esclava sexual. Mi madre me vendió, y me llevó al sitio que le indicaban, cada vez que recibía la llamada. El jefe de esta red de pedófilos era un ministro del gabinete belga. Los clientes eran miembros de la élite. Reconocí a la gente de la televisión.

Sus rostros eran familiares para las masas, mientras me enfrentaba con el lado oscuro de su adicción al poder, el lado que nadie creería que existe.

Me encontré con VIPS, Jefes de Estado europeos, e incluso un miembro de una familia real.

Alrededor de mi sexto cumpleaños, en 1969, fui llevada a una orgía por primera vez, en un castillo.

Me utilizaron para un show de sadismo y masoquismo en un escenario bajo, encadenada con un collar de perro de hierro, y me hicieron comer heces humanas.

Después, fui dejada allí como un objeto roto, me sentí tan humillada que tuve que hacer algo para salvar mi alma, o bien -y esto lo sabía con certeza- me habría marchitado y habría muerto.

Me levanté y miré a la extraña muchedumbre de aristócratas disfrazados de hippies, que se balanceaban al ritmo de la música en varios niveles de interacción sexual, ocupándose en usar píldoras pequeñas y juntas pre-laminadas que pasaban sobre bandejas de plata por camareros sobrios.

Temblé de miedo, pero mi cuerpo se enderezó y se calmó como un arco en suspenso ante el disparo, y oí mi voz como si no fuera la mía, reprendiendo a los adultos, diciéndoles que esto estaba mal, que iba a hablar sobre ellos, y que todos irían a la cárcel.

La música espacial Trippy rezumaba a través de la atmósfera y la mayoría de la gente era demasiado alta para fijarse mí. Un hombre, con un traje de negocios, me llamó la atención.

Él parecía asustado, pero él sostuvo mi mirada por un breve momento, y pareció sentir algo por mí. Luego se fue. Nunca lo volví a verlo en la red, pero años después lo vi en la televisión.

Se convirtió en un prominente político belga.

Me llevaron silenciosamente y luego me condujeron a un sótano. Estaba segura de que iba a ser asesinada, pero en cambio me mostraron el cadáver fresco de una joven víctima de un asesinato ritual. Debía permanecer en silencio.

Durante la semana, iba a la escuela. Yo era una chica tímida, con pocos amigos. Recuerdo, una vez, en el segundo grado, me di cuenta de un cambio enérgico en la habitación, me di cuenta de que todos los ojos estaban puesto sobre mí.

El maestro me había estado llamando, y yo estaba demasiado distante para escucharle. Me preguntó en voz alta si yo sabía la respuesta a la pregunta que había hecho, y yo me senté en un silencio vergonzoso mientras la clase se reía de mi.

Yo era un cero a la izquierda en la escuela y en mi casa nadie se preocupaba por mí. Recibí más atención en la red.

Me hacía sentir bien el ser vista como un objeto perfectamente hermoso, sensual y deseado por los hombres de gran alcance con altos estándares en gustos.

Ésto era el único positivo en mi vida, y me aferré a ello como mi única balsa para no ahogarme en un mar de vergüenza y de auto-odio.

Después de cuatro años de sobrevivir a la red, cuando yo tenía 10 años, un nuevo invitado trajo a su hijo de 20 años: alto, rubio, rubio y de ojos azules.

Avanzó audazmente hacia mí. Sonreí, y él me llamó pequeña puta. No era la primera vez que había sido llevada a una orgía, cuatro años atrás expresé mis verdaderos sentimientos.

Estaba furiosa. “¿Crees que me gusta estar aquí?” Me burlé.

Esta interacción comenzó el año más intenso de mi vida, en el que me sentiría más amada que nunca, vista y comprendida, y también sería más maltratada que nunca, justamente por ese mismo joven. Un año después, cuando terminó conmigo, yo ya no le servía para nada a la red y debía ser asesinada. Cuando empezó mi tortura, el se quedó mirando, riendo.

Esta fue la tercera vez que todo mi ser se llenó de una fuerza de otro mundo. Un orgullo feroz enderezó mi cuerpo.

Un cigarrillo encendido fue apagado en mi antebrazo. Mi enérgico cuerpo se enganchó a él en puro desafío.

El pensamiento “¡No te necesito!” se había convertido en mí, y todo lo que vi era la energía detrás del turbio océano azul de sus ojos, y el amor a pesar de todo el dolor que había pasado a mí.

Me llevaron a una habitación pequeña y me ataron a a una mesa de carnicero. El hombre que me torturó fue uno de los acusados en el notorio caso Dutroux, el cual, al dar la noticia en 1996, se creía que haría volar en pedazos la red belga de pederastia.

Pero en cambio, ocho años después, sólo Marc Dutroux recibió una sentencia de cadena perpetua.

Debería haber muerto esa noche en 1974 en esa mesa de carnicero, pero mi vida se salvó en el último minuto.

Mientras yo estaba siendo torturada, el joven de ojos azules había estado negociando con el político que estaba cargo de la red. Ellos hicieron un trato: él trabajaría para el político, extendería sus servicios en la sombra a cambio de mi vida.

Esta buena acción le costó la vida. En este medio, cualquier fragmento de humanidad es una debilidad mortal.

Mi vida se salvó, y me dijeron que permaneciera en silencio para siempre. Me tomó 40 años antes de que pudiera hablar.

En 1988, cuando yo tenía 25 años, estaba caminando por el centro de Los Ángeles, cerca de Skid Row, y percibí un soplo, un olor débil y específico de heces humanas, y fuí asaltada por el recuerdo de la humillación extrema que había sufrido cuando era niña. Mi pensamiento instantáneo fue:

“Si esto es cierto, me voy a matar a mi misma.”

Yo estaba demasiado identificada con la experiencia, y la vergüenza era demasiado grande. No estaba lista, y empujé la memoria de nuevo en el subconsciente. Se necesitarían varios años más, muchas más horas de terapia, para finalmente compartir estos recuerdos con una persona de confianza.

Comparto esta experiencia públicamente aquí por primera vez, habiendo finalmente alcanzado un lugar en mi curación donde tengo acceso una vez más a la fuerza que me vino a través de esos momentos de claridad dentro de la red de pedofília.

También creo que el mundo está más que nunca listo para enfrentar su oscuridad. Tenemos que hacerlo, si queremos sobrevivir como especie.

Todos los supervivientes del incesto, el abuso sexual y el tráfico sexual tienen mi fuerza. A pesar de que la mayoría sufrimos de trastorno de estrés postraumático, y yo por ejemplo todavía siento náuseas cada vez que escucho un cierto tipo de música espiritual y trippy, me he vuelto tan consciente de los factores desencadenantes que no controlan mi existencia cotidiana.

Se necesita mucha energía para sobrevivir no sólo la violencia física, sino también para soportar el drenaje psíquico del abuso para soportar la vergüenza.

Sólo sobrevivir a la vida diaria mientras tratas de recuperarte de abuso sexual infantil requiere un millar de veces la fuerza que requeriría para alguien sin conciencia el seguir una carrera exitosa. Y la sociedad todavía valora a la personas de carreras por encima de los sobrevivientes.

Los adictos al poder, los líderes mundiales y los políticos corruptos que abusan de los niños, ellos mismos son como niños que nunca crecieron, conducidos al poder para evitar sentir la humillación del abuso infantil otra vez, buscando inconscientemente venganza de un lugar de daño, reciclando el abuso. Les falta valor para sanar.

Aquellos de nosotros que hemos sufrido abuso sexual, incesto o tráfico sexual tenemos que aprender a aprovechar nuestra fuerza de supervivencia en nuestro propio beneficio, para que podamos sanar nuestro ego dañado y canalizar esa fuerza para conducir el camino hacia un futuro en el que venzan las víctimas por amor, comprensión y compasión por todos.

Anneke Lucas fundó Liberation Prison Yoga en 2014. Como superviviente del tráfico sexual infantil y de la violencia extrema, utilizó elementos de su propio proceso de curación para desarrollar programas basados en cómo habría deseado ser tratada en su vida adulta joven.

Ella está escribiendo un libro sobre su viaje de curación, Seeds Beneath the Snow: Crecimiento Post Traumático y Propósito en los Tiempos Oscuros.