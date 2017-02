Odebrecht: Toledo dice que “nunca me rendiré a una cacería de brujas”

A través de una declaración publicada en redes sociales, el expresidente de Perú Alejandro Toledo, que hoy se encuentra prófugo de la justicia por su vinculo en la investigación de los sobornos de Odebrecht, de la cual se le acusa recir un pago de US$20 millones.

En el comunicado publicado a través de su cuenta de twitter expresó que “No al linchamiento político, sí a la justicia JUSTA!”. Al mismo tiempo, Toledo agregó que “nunca me he fugado de nada. Cuando salí de Perú no había cargos de Odebrecht en mi contra pero me llaman fugitivo -una distorsión maquiavélica que rechazo”.

“Defenderé mi buen nombre”, sostuvo y destacó que “estoy dispuesto a a colaborar con una justicia pero que sea JUSTA y dentro del Estado de Derecho, pero voy a defenderme y nunca me rendiré a una cacería de brujas políticamente motivada”.

Los dichos de Toledo se dan tras una conversación entre los presidentes Trump y Kuczynski, donde el mandatario peruano solicitó a su par estadounidense que evalúe la opción de la deportación de Toledo, dentro de las facultades que la ley de migración norteamericana otorga al Departamento de Estado.

Se supone que el expresidente peruano se encuentra en Estados Unidos, donde reside habitualmente, y se encuentra con una orden internacional de detención desde el pasado jueves.

El Ciudadano