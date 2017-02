Animadora puertorriqueña pasa un terrible momento: Se le cayó un diente en vivo

Algo insólito fue lo que le ocurrió a la presentadora puertorriqueña, Sonya Cortés. La mujer, quien animaba un programa en vivo, impresionó a todos al dejar caer algo de su boca.

Las imágenes dejaban en evidencia que había sido un diente, pero según ella fue sólo un bombón que se le cayó de la boca. Obviamente, la imagen se viralizó dejando en evidencia a la animadora.

A raíz de esto, fueron muchas las burlas por parte de los televidentes que no podían creer lo que le ocurrió a Sonya, por lo que la periodista, Ivette Sosa, decidió salir en defensa de la mujer y, de paso, verificar que efectivamente sí era un diente lo que Sonya perdió de la boca.

“El que se le caiga un diente a cualquiera no debería ser motivo de gracia o mofa para nadie; más bien considero los chistes y burlas en esa dirección una falta de respeto! Por lo menos a Sonya Cortés se le cayó una pieza dental que se repone y/o remedia hasta el mismo día sin problemas. Allá otros, que se les cayó el cerebro y eso sí que no se arregla con una simple corona o diente postizo!!!”, señaló a través de su cuenta de Facebook.