“Váyanse de mi país, váyanse a su país”: esta fue la xenófoba y violenta reacción de una mujer en farmacia

Increíble es lo que ocurrió hace unas días en una farmacia, lo cual quedó registrado en un video. Resulta que una mujer, quien al parecer fue encontrada robando, tuvo una violenta reacción contra personas extranjeras que ahí trabajaban.

Tras encararla por estar robando, la mujer reaccionó de forma totalmente xenófoba en contra de las personas extranjeras que estaban ahí: “quiero que me den disculpas porque me están atendiendo extranjeras y no chilenas” o “lo mejor que pueden hacer estas extranjeras es irse, váyanse de mi país, váyanse a su país” fueron algunas de sus violentas palabras.

Cuesta creer que todavía existan personas con un pensamiento tan retrógrado y racista.

Todo quedó registrado en vídeo: