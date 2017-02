“Están muertas en vida”: Red contra Violencia hacia Mujeres por casos como el de Antonia Garros

Piden tipificar la "inducción al suicidio"

En medio de una discusión con su ex pareja, la joven de 23 años cayó desde el piso 13 del departamento de su ex pololo. "Este caso nos demuestra que la violencia en Chile es tan terrible y tan fuerte que muchas mujeres se ven en la necesidad de quitarse su vida porque no ven otra salida", sostiene la abogada Silvana del Valle.