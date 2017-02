Akira Toriyama revela oscuro secreto de la personalidad de Gokú: No creerás lo que dijo

Akira Toriyama se caracteriza por mantener un bajo perfil en cuanto a entrevistas, sin embargo, cuando las concede deja a todos impresionados con sus declaraciones, como aquella vez en que entregó su impresión de Dragon Ball Super.

Hace poco, se reveló una entrevista que el creador de Dragon Ball dio a la revista Wired en 1997, pero que recién se pudo conocer en occidente gracias a la traducción de Kanzenshuu. En aquel entonces, Toriyama señaló que no le gustó para nada la imagen “heroica” que Toei Animation le dio a Gokú cuando adaptaron Dragon Ball al animé.

“Básicamente, Son Goku de Dragon Ball no pelea por otros, sino porque quiere luchar contra chicos fuertes. Así que una vez que Dragon Ball fue animado, de todas las maneras posibles, siempre he estado insatisfecho con la personalidad de “héroe justo” que le dieron. Supongo que no logré darles a conocer los elementos de “veneno” que (en su personalidad) saltan y no a la vista entre las sombras”, señaló Toriyama en relación a por qué Gokú entrena tanto.

