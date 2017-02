Ossandón denuncia que un sector de la derecha “se queda callada por los abusos en que están metidos sus amigos”

El senador por Santiago Oriente, Manuel José Ossandón (ex RN), se refirió al doble estándar de algunos sectores de la derecha, a quienes de acusa de defender el libre mercado, pero callar frente a los casos de abuso, como los ocurridos con CMPC y el papel tissue (grupo Matte), además de las farmacias y los pollos.

En entrevista con el Diario Financiero, el candidato presidencial señaló: «Creo en una derecha que castiga con fuerza los abusos; creo en el libre mercado de verdad, porque hay un sistema que protege los negocios de los más poderosos, pero no incentiva la competencia, la meritocracia; creo en una derecha que no termina escondiendo los conflicto de interés, como pasa con la Ley de Pesca».

El parlamentario profundizó sus críticas sobre la cuestionada normativa aprobada en el gobierno de Sebastián Piñera. A juicio de Ossandón, «existiendo pruebas más que contundentes de que la Ley de Pesca fue manoseada, en nuestro sector todos se quedan callados. No estoy dispuesto a estar en una derecha que se queda callada por los abusos en que están metidos sus amigos. Los abusos, delitos e irregularidades se deben castigar vengan del lado que vengan, porque los grandes defensores del libre mercado son los que lo están matando».

También tuvo palabras para su adversario en las primarias de ChileVamos, el ex Presidente Piñera. Según Ossandón, gracias a su trayectoria como alcalde cuenta con más credibilidad que su rival. «Siempre he dicho lo mismo y puedo demostrar que tengo las manos limpias, que no he estado metido en ningún forro de ninguna especie, ni siquiera para echarle la culpa a ningún subalterno mío. Hay un grupo muy grande que no quiere que este país cambie y no quiere reconocer que existen dos Chile», afirmó.

El Ciudadano