La aplaudida respuesta de Pamela Jiles a Arenito luego de sus declaraciones sobre homosexualidad

Hace unos días, “Arenito” llamó la atención de todos al hacer duras declaraciones en “Primer Plano”. El ex ‘chico Yingo’ señaló que se ‘sanó’ de la homosexualidad luego de entrar a la iglesia.

Estas palabras calaron profundo en varios, entre ellos Pamela Jiles quien quiso responder ante las insólitas palabras de “Arenito”. De esta forma, la panelista señaló: “Yo tengo mi mejor amiga, se llama María Eugenia, nos está viendo en este momento. Su mujer es la Paula y tienen una hijita preciosa, que debe estar durmiendo, espero, a esta hora. O sea, los homosexuales tienen preciosas familias. Maravillosas familias. Con cuatro, cinco, diez hijos. Algunos de ellos concebidos incluso genéticamente. Entonces, no es la única manera de tener familia el ser héterosexual y encontrar una niña en tu iglesia“.

Luego continuó: “Dentro de ese razonamiento fanático, no quiero ponerlo así, porque está aquí tratando con nosotros y eso ya es bueno… Hay algunas oportunidades en que ese médico (que recibe una guagua al nacer) dice ‘tiene genitales ambiguos’. Y no es el Diablo el que le mandó los genitales ambiguos”.

Finalmente, señaló: “me gustaría expresar un temor y un ojalá que no ocurra, que lo que buscan estos jóvenes hoy día en estos credos y en estas iglesias, sea lo mismo que buscaron en otro momento, por ejemplo, en el copete o en las drogas duras. Ojalá, no sé eso… Hay cosas que deberías repensar, porque la naturaleza no se puede torcer“.

Quienes veían el programa estuvieron de acuerdo con las declaraciones de Jiles

