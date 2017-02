La irónica mirada y “besitos” que le dio Rihanna a Beyonce

Mucho se ha hablado de la rivalidad que existe entre Rihanna y Beyonce, sin embargo, ellas nunca han querido referirse en público al tema.

Y en los premios Grammy se volvió a ver una señal en donde deja claro que no se caen muy bien. Todo ocurrió cuando Rihanna le tiró besos a Beyonce y luego se dio vuelta poniendo una cara que deja claro que no hay mucha amistad entre ambas.

Beyoncé and Rihanna blowing each other a kiss at the #GRAMMYs😍 pic.twitter.com/EyY0IGmsYO

— Pop Crave (@PopCrave) February 13, 2017