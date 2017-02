El pene de este hombre no le permite ir a trabajar: la realidad que muchos hombres callan

Roberto Esquivel Cabrera es un hombre que salió en los titulares, en especial en la web, debido a la complejidad de su situación al decir tener un pene demasiado grande, que incluso lo imposibilitaba para trabajar.

Esquivel tiene 54 años y vive en Saltillo, México, donde recibe ayuda del gobierno local debido a su dificultar para recibir un sueldo, información que se dio a conocer en Pink News.

El mexicano afirma que su miembro mide 48 centímetros. Por esto mismo, no puede realizar pequeñas labores diarias comunes para el resto. Muchos lo han puesto en duda, por lo que se hizo una radriografía para confirmarlo ante todos.

“No puedo llevar un uniforme como cualquier otro trabajador y tampoco puedo arrodillarme. No puedo correr deprisa, así que los empresarios tienen muy mal concepto de mí. Dicen que me llamarán pero nunca lo hacen”.

Especialistas han sugerido que haga una reducción de su pene, lo que no sería difícil – mayor parte del tejido es prepucio – y, según The Sun, realmente el miembro no mediría más de 17 centímetros. Esto sería lo mejor para su salud, vida sexual y situación en general. Pero él se niega por la novedad que esto le da.

En Broadly consultaron a Curtis Crane, especialista en cirugía de reconstrucción y urología. Él se refirió a que nunca ha conocido casos así, en que el tamaño del pene sea tan grande para generar tanta dificultad… pero, ¿es esto real? En The Sun descubrieron que Cabrera envolvía su miembro en gomas elásticas para alargar su miembro desde adolescente.

Y claro, el hombre lo llevó demasiado al extremo, produciendo finalmente un gran tamaño, pero poca funcionalidad.

“Un pene erecto de 16 cm entra dentro del 95 por ciento medio: de cada 100 hombres, solo cinco tienen un pene que mida más de 16 cm”, afirma la revista Science.

Por lo mismo, más historias como la de este hombre serían muy pocas, y de gran extrañeza. Por otra parte, se dice que en cuanto a medición propia del hombre hacia su pene, suelen haber inexactitudes por no saber hacerlo de manera correcta. ¿Qué te parece?

Fuente: Broadly.