Día Internacional del Condón: cerca de 7.000 personas con VIH en Chile no recibe tratamiento

Con la instalación de un condón inflable de siete metros de altura en Plaza Italia, se dio inicio a la celebración del Día Internacional del Condón, que bajo el lema “Siempre de Moda” se realiza por primera vez en Chile de la mano de la ONG estadounidense AIDS Healthcare Foundation (AHF), presente en 38 países de cinco continentes y que está pronta a instalarse en nuestro país, con el fin de prevenir y llamar la atención sobre el VIH y el SIDA.

Durante la actividad apoyada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), se repartieron condones a peatones y automovilistas, para alertar a la población adolescente y juvenil sobre el riesgo de adquirir VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Esto, dado que “se estima que en Chile unas 8.000 personas viven con el VIH sin saberlo, y la cifra podría ser mayor. Además, y según el último informe epidemiológico, hay un total de 36.820 personas notificadas y alrededor de 7.000 que, habiendo sido informadas de estar contagiadas con el virus, no reciben atención hospitalaria”, comentó Leonardo Arenas, coordinador de AHF en Chile.

Según explicó el experto, AHF acompaña la concreción de las metas “90-90- 90”, acordadas a nivel internacional para aumentar al 90% la proporción de personas con VIH que conoce su diagnóstico, incrementar al 90% la proporción de personas con tratamiento antirretroviral y acrecentar al 90% la proporción de personas en tratamiento con carga viral indetectable. El objetivo final es llegar al año 2030, sin personas con SIDA.

Es por ello que Arenas aseguró que Chile puede lograr esa meta, pues posee las capacidades para dar una respuesta eficaz al VIH, especialmente en la promoción explícita del testeo en poblaciones claves (trabajadoras/es sexuales, hombres gay, población trans y hombres que tienen sexo con otros hombres), tal como lo indica el Informe Final de la Misión Conjunta de Tratamiento 2.0 redactado por el Programa Conjunto de Naciones Unidas contra el SIDA (ONUSIDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de Chile (Minsal).

De esta manera, aplicar estas estrategias repercutiría no sólo en la reducción de diagnósticos tardíos (es decir, cuando las personas presentan SIDA), que entre los años 2011 y 2015 fue de un 38%, sino que también mejoraría la oportunidad de diagnóstico y acceso a tratamiento.

“Es fundamental la promoción del testeo de VIH en espacios públicos con test rápidos, que no demoran más de 10 minutos. En Chile hay más de diez marcas autorizadas por el ISP, por lo que no se trata de algo nuevo. Así podríamos disminuir la brecha entre personas diagnosticadas y aquellas que desconocen su situación serológica. También es importante volver a posicionar el uso del condón para prevenir el contagio del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. No hay que bajar la guardia, por eso la clave es prevenir”, destacó Arenas.

En relación a la celebración del Día Internacional del Condón, la Directora (s) del INJUV, Natalie Vidal, señaló que “la prevención contra el VIH/SIDA requiere, sin lugar a dudas, de la apertura de un amplio debate y, al mismo tiempo, de herramientas y estrategias efectivas para la detección temprana. En ese aspecto, como Instituto Nacional de la Juventud hemos trabajado de manera sistemática con el Ministerio de Salud, a través de los lineamientos del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA, facilitando en nuestras direcciones regionales e infocentros el acceso y disponibilidad de métodos de prevención, como los preservativos de distribución gratuita, y es algo en lo que continuaremos trabajando día a día”.

La celebración del Día Internacional del Sida continuará durante el verano con la instalación de mega preservativos y la entrega de condones e información en la Plaza María Luisa Bombal de Viña del Mar, entre las 17.00 y las 19.00 horas.