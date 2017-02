Alejandra Fosalba presume de sus curvas y sus vacaciones en Brasil a través de las redes sociales

Sin duda parece ser que Alejandra Fosalba es una de las actrices más atractivas de Chile. Además, ella no pierde ninguna oportunidad para retratar los momentos que más disfruta, muchos de estos en los que expone looks o poses que no hacen sino favorecerle. Y así tampoco ha dejado pasar la oportunidad de compartir sus vacaciones.

Actualmente se encuentra disfrutando en Brasil, donde parece querer combinar constantemente con el hermoso paraje que la acompaña mientras descansa en Ilha Grande. Lo que ha sacado suspiros, y también aplausos por las fotografías que comparte.

Esto es un resumen de las vacaciones que la actriz no deja de presumir en sus redes sociales: